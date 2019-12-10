Новая партия российских "КамАЗов" прибыла в Туркмению

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новая партия российской техники производства компании "КамАЗ" прибыла в морской порт Туркмении. Об этом сообщает государственное информагентство "Туркменистан - золотой век".

По его информации, в составе партии 110 автомобилей: большегрузные самосвалы, вахтовые автомобили, автозаправщики, автобетоносмесители и другие виды спецтехники. Договоренность о поставке почти 2 тыс. автомобилей "КамАЗ" различной модификации в Туркмению в 2020-2021 годах была достигнута летом во время визита президента этой страны Гурбангулы Бердымухамедова в Татарстан. Поставки осуществляются поэтапно. Предыдущая партия - 200 тяжелых самосвалов "КамАЗ-6520" прибыла в Туркмению в сентябре. До конца года ожидается прибытие еще 20 единиц техники.

В 2008-2018 годах в Туркмению было поставлено более 9 тыс. грузовых автомобилей и спецтехники производства ПАО "КамАЗ". В настоящий момент компания рассматривает возможности расширения сети своих сервисных центров в этой стране.

"КамАЗ", крупнейшим акционером которого является госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей. В составе технологической цепочки группы 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.