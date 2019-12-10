{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новая партия российских "КамАЗов" прибыла в Туркмению

В составе партии 110 автомобилей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новая партия российской техники производства компании "КамАЗ" прибыла в морской порт Туркмении. Об этом сообщает государственное информагентство "Туркменистан - золотой век".

По его информации, в составе партии 110 автомобилей: большегрузные самосвалы, вахтовые автомобили, автозаправщики, автобетоносмесители и другие виды спецтехники. Договоренность о поставке почти 2 тыс. автомобилей "КамАЗ" различной модификации в Туркмению в 2020-2021 годах была достигнута летом во время визита президента этой страны Гурбангулы Бердымухамедова в Татарстан. Поставки осуществляются поэтапно. Предыдущая партия - 200 тяжелых самосвалов "КамАЗ-6520" прибыла в Туркмению в сентябре. До конца года ожидается прибытие еще 20 единиц техники.

В 2008-2018 годах в Туркмению было поставлено более 9 тыс. грузовых автомобилей и спецтехники производства ПАО "КамАЗ". В настоящий момент компания рассматривает возможности расширения сети своих сервисных центров в этой стране.

"КамАЗ", крупнейшим акционером которого является госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей. В составе технологической цепочки группы 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

Теги
ТуркменияРоссия
Реклама на ТАСС
Ъ: работающие на газомоторном топливе грузовики могут освободить от платы по "Платону"
Предлагается дать право на бесплатный проезд по федеральным автомобильным дорогам газомоторным грузовикам, чья масса превышает 12 т
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС