В ФАС заявили об отсутствии оснований для существенного роста стоимости авиабилетов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для существенного роста цен на авиабилеты в России в 2020 году, сообщил журналистам заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин в кулуарах конференции "Рынок транспортных услуг".

"Оснований нет", - сказал он. Голомолзин добавил, что цены будут расти в пределах инфляции, как и в предыдущие годы.

"Тенденция [в 2020 году будет] обычная. Никаких других условий, предпосылок не существует... Цены не регулируются, но все предыдущие годы движение такое. Могут в зависимости от спроса цены меняться, но в целом по году близко к инфляции", - заключил замглавы ФАС.

Ранее 10 декабря газета "Известия" написала, что стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти из-за роста издержек перевозчиков.