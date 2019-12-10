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Комитет по регламенту решил ввести в СФ должность полпреда по связям с бизнес-омбудсменом

Этот вопрос будет вынесен на голосование во время пленарного заседания Совета Федерации 11 декабря

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности на заседании во вторник поддержал предложение о введении в Совфеде новой должности - полномочного представителя по взаимодействию с уполномоченным при президенте РФ по правам предпринимателей.

"Для организации более эффективной работы с учетом мнения предпринимательского сообщества есть предложение ввести в перечень должностей Совета Федерации должность полномочного представителя по взаимодействию с уполномоченным по правам предпринимателей. Запрос на такое взаимодействие у бизнеса имеется, соответствующие поправки подготовлены", - сказал на заседании во вторник глава комитета Вячеслав Тимченко.

Члены комитета поддержали данное предложение, теперь вопрос о введении новой должности будет вынесен на голосование во время пленарного заседания Совета Федерации 11 декабря.

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