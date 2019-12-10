Saudi Aramco может за месяц увеличить привлечение средств от IPO до $29,4 млрд

ТАСС, 10 декабря. Национальная нефтяная Saudi Aramco, которая на днях подвела итоги самого крупного в мировой истории IPO (первичное публичное предложение акций - прим. ТАСС), может увеличить объем привлечения средств до $29,4 млрд, разместив в первый месяц торгов еще 15% от проданного объема акций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на организаторов размещения.

Банки Samba Capital, NCB Capital и HSBC Saudi Arabia сообщили, что организуют так называемый опцион greenshoe в размере 15% от предложения бумаг (опцион андеррайтера IPO на выкуп дополнительных акций по фиксированной цене - прим. ТАСС). Если доразмещение состоится в полном объеме, то изначальная сумма привлечения увеличится с $25,6 млрд до $29,4 млрд.

Механизм greenshoe обычно позволяет разместить дополнительный объем акций для поддержания цены в первое время после IPO.

Старт биржевого обращения акциями Saudi Aramco на национальной бирже Tadawul намечен на 11 декабря 2019 года. Объем размещения составит 1,5% акций компании, по итогам сбора заявок они будут размещены по максимальной цене - 32 риала за штуку, что примерно равняется $8,53 за акцию. Таким образом, вся компания оценена в $1,7 трлн, тогда как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд оценивал компанию в 2016 году в $2 трлн.