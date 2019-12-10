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Глава СПЧ считает, что прогрессивный НДФЛ в России нельзя вводить в ближайшее время

Валерий Фадеев выступает против прогрессивной шкалы налогообложения

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не должен быть введен в России в ближайшем будущем. Свое мнение он высказал во вторник в ходе международной конференции в Общественной палате РФ по вопросам неравенства.

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"У нас в России уже много лет ведутся разговоры, чтобы ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Я не раз выступал против и объясню почему - анализ моих коллег, когда я работал в журнале [был главным редактором журнала "Эксперт" в 1998-2017], показал, что в России реально не плоская, а регрессивная шкала налогообложения. Несложные расчеты показывают, что самые богатые люди в России, самые богатые домохозяйства не платят даже тех 13%, которые у нас положено платить в качестве подоходного налога", - сказал Фадеев.

По его словам, "расходы очень сильно не соответствует тем доходам, которые показывают официально самые богатые граждане России, чтобы заплатить налог". "Таких граждан немного - примерно 0,3%. Эти граждане не доплачивают 500 млрд рублей. С моральной точки зрения - это позорно, потому что самые бедные платят 13%, а самые богатые не платят даже 13%", - подчеркнул глава СПЧ.

"Говорят, функционально очень сложно заставить этих людей платить 13%, потому что они умные, хитрые. Это причем не криминальные схемы, это схемы, которые позволяют выводить деньги за рубеж, которые позволяют уклоняться от налогов. Они - умные, а мы, бедный и средний класс, значит, глупые? С моральной точки зрения, я считаю, это недопустимо", - добавил Фадеев.

Он отметил, что выступает против повышения налогов, потому что "государству не удастся пока в ближайшей перспективе взять эти налоги у богатых людей". "И целью будет средний класс с небольшими доходами. Сегодня бить по среднему классу недопустимо", - заключил глава СПЧ.

В конце октября о возможности введения прогрессивного НДФЛ говорил министр экономического развития Максим Орешкин, при этом отметив, что этот вопрос требует внимательного изучения ряда аспектов. По мнению министра, с точки зрения общеэкономического развития гораздо более эффективным будет обложение налогами расходов на автомобили и недвижимость. Впоследствии идею о введении прогрессивного НДФЛ также поддержал глава Сбербанка Герман Греф.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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