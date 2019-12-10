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Санкции против двух российских газопроводов внесены в проект военного бюджета США

Речь идет о "Северном потоке - 2" и "Турецком потоке"
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© Aксель Шмидт/Nord Stream 2

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" внесены в проект военного бюджета США на 2020 финансовый год, согласованный комитетами по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером тексте документа.

В проекте военного бюджета отмечается, что США привержены "защите европейской энергетической безопасности, вводя санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell, которые финансируют 50% проекта.

"Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

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