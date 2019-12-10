Медведев: РФ готова развивать интеграцию с Белоруссией на основе совместной выгоды

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия настроена углублять интеграцию с Белоруссией на принципах равноправия и взаимной выгоды. Об этом говорится в обращении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева к участникам научно-практической конференции "Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы", посвященной 20-летию подписания договора о его создании. Текст обращения зачитал во вторник замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Многое уже сделано, особенно в области обеспечения равных прав гражданам. Вместе с тем перед нами стоят новые масштабные задачи, для решения которых необходимо в полной мере раскрыть заложенный в договоре потенциал. Россия готова развивать союзную интеграцию на принципах равноправия и совместной выгоды, укреплять дружественные и добрососедские отношения, которыми нас связывает совместная история, общность культур, языка, духовных и нравственных ценностей", - отметил Медведев.

Как подчеркнул глава правительства, успешное продвижение по пути строительства Союзного государства в значительной мере зависит от активной позиции "представителей органов власти двух стран, руководителей промышленного и энергетического, сельскохозяйственного комплексов, глав регионов, видных деятелей науки, культуры, образования", участвующих в научно-практической конференции.

7 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи, на которой обсуждались пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска. Президенты договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря. Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года президентами России и Белоруссии и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 года. В настоящее время ведется работа над программой углубления интеграции России и Белоруссии, стороны работают над согласованием 31 дорожной карты, 20 из которых готовы к подписанию.