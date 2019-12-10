Эксперт: льготная ипотека на Дальнем Востоке будет стимулировать строительство жилья

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки под 2% должна повысить интерес застройщиков к строительному рынку в Дальневосточном федеральном округе. Такое мнение выразил во вторник зампредправления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов на церемонии вручения сертификатов первым получателям льготной ипотеки на Дальнем Востоке.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. В понедельник 9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Она позволяет молодым семьям и получателям "дальневосточных гектаров" брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Предполагается за счет этой программы выдать около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.

"Дальневосточная ипотека должна стимулировать застройщиков выходить на рынок", - считает Литвинов.

По его словам, Дальневосточный федеральный округ является одним из ключевых для Банка ДОМ.РФ. На сегодня в ДФО банк одобрил проектное финансирование строительства девяти проектов почти на 10 млрд рублей. "И на следующий год, безусловно, эта цифра должна кратно вырасти", - добавил он.

Банк ДОМ.РФ - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, дочерняя компания финансового института ДОМ.РФ. В его задачи, в частности, входит проектное финансирование застройщиков жилья и развитие рынка ипотеки.