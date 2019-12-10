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Белоусов: законопроект о защите инвестиций потребует доработки при обсуждении в Госдуме

Помощник президента отметил, что закон является достаточно сложным и многоаспектным

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Законопроект о защите и поощрении инвестиций, который обсуждается сегодня в Государственной думе в первом чтении, потребует существенной доработки. Об этом заявил на конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату" помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Хочу напомнить, что в Государственной думе создана специальная площадка, на которой происходит доработка этого закона. Я призываю максимально всех в этой работе участвовать, потому что закон действительно очень сложный, он достаточно сырой, многоаспектный. Конечно, его принятие в том виде, в каком он есть сейчас, вряд ли возможно", - сказал Белоусов.

В ходе конференции о необходимости доработки законопроекта также заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Сегодня Государственная дума принимает в первом чтении долгожданный и вымученный законопроект о соглашениях о защите и поощрении инвестиций. Есть оценки многих деловых объединений, независимых экспертов, что если закон будет принят в том виде, в котором правительство его внесло, возникнет инвестиционная пауза", - заметил Шохин

По его словам, это связано с неопределенностью, которую этот закон несет для бизнеса, поскольку отменяет ряд норм, касающихся частно-государственного партнерства и концессионных соглашений. Шохин выразил опасение, что может возникнуть пауза между отменой ряда существующих норм и формированием новых.

"Механизм взаимодействия бизнеса и государства по улучшению деловой среды должен опираться на диалог государства и бизнеса", - сказал Шохин.

Он считает, что в законопроекте должно быть четко зафиксировано положение о неухудшении норм, касающихся инвестиционной и хозяйственной деятельности на срок до пяти лет.

"Это та стабильность, которая позволит малому, среднему и крупному бизнесу достаточно определенно смотреть на возможности реализации своих проектов", - подчеркнул глава РСПП.

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