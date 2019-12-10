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Грузооборот морских портов России за январь - ноябрь вырос на 2,7%

Он составил более 766,8 млн тонн

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России по итогам 11 месяцев 2019 года вырос по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 2,7% и достиг 766,83 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Росморречфлота.

При этом объем перевалки сухих грузов составил 342,77 млн т, что на 4% меньше, чем годом ранее. Объем перевалки наливных грузов увеличился на 8,8%, до 424,05 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за отчетный период составил 96,09 млн тонн, что на 14,5% больше, чем в 2018 году. Грузооборот морских портов Балтийского бассейна увеличился на 5,1%, до 235,83 млн тонн.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна показал снижение на 6,2%, составив 234,13 млн тонн. Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 6,65 млн тонн, что на 50,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 5,2%, до 194,14 млн тонн.

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