Ереван и Москва согласовали продление кредита на модернизацию Армянской АЭС

ЕРЕВАН, 10 декабря. /ТАСС/. Армянская сторона обратилась к России с просьбой продлить срок кредитного соглашения на сумму $270 млн в целях модернизации второго энергоблока Армянской атомной электростанции и уже получила согласие Министерства финансов РФ. Такое заявление во вторник в ходе совместной пресс-конференции с послом России в Ереване Сергеем Копыркиным сделал армянский министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

"В текущем году обсуждалась возможность продления кредита. В настоящий момент у нас есть обоюдное согласие, и Министерство финансов РФ уже дало положительный ответ. Вопрос будет обсуждаться на следующем заседании правительства. Осталось решить некоторые юридические вопросы", - отметил Папикян, не уточнив детали предстоящего соглашения.

В 2016 году Армения взяла кредит у России на общую сумму $270 млн, чтобы начать работы по реконструкции и переоснащению второго блока Армянской АЭС, расположенной близ города Мецамор.