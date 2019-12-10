МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. ГК "Ростех" предлагает отменить НДС для производителей электроники, ввести квотирование закупок, авансирование, а также упростить получение гражданства для специалистов отрасли. Об этом сообщил индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации Сергей Сахненко. При этом Минпромторг выступил против обнуления НДС.

"Нам нужно предоставление пятидесятипроцентного авансирования при поставках отечественной продукции. Мы просим отменить нам НДС хотя бы на пять лет", - сказал Сахненко на конференции "Ведомостей" "Электроника в России: будущее отрасли".

В свою очередь, замглавы Минпромторга Олег Бочаров высказался против обнуления НДС. "Мы отстаивали обнуление НДС для авиации, там это работает. Но здесь, когда ты собрал и продал очень быстро прибор, ну что вы цепляетесь за этот НДС?", - сказал он.

Сахненко также предложил ввести льготную и, возможно, беспроцентную ипотеку для узких специалистов отрасли с госсубсидированием и упростить получение гражданства и разрешений на работу.

"Одна из мер, которая, я уверен, привела бы к росту - это квотирование закупок. Мы в этом нуждаемся, потому что для нас это долгосрочный рынок", - добавил представитель Ростеха.

По словам Сахненко, при получении статуса телекоммуникационного оборудования российского производства следует требовать от производителей срочный план по дальнейшей локализации производства до элементно-компонентой базы.

Ростех также считает необходимым заключать контракты на срок больше трех лет. "Также нам нужны долгосрочные контракты свыше трех лет, что позволит отстроить качественную производственную кооперацию. Для поддержки производителей микроэлектроники просим вернуться к вопросу опережающего финансирования госпрограммы ОПК", - сказал он.

Сахненко отметил, что РФ следует при присвоении статуса отечественного программного обеспечения требовать от разработчика его адаптации к работе на базе отечественных процессоров.

"Сегодня активно обсуждаются долгосрочные меры господдержки, направленные на формирование долгосрочного гарантированного рынка, создание единой экосреды. Меры, которые приняты, - это хорошо, но я считаю, что этих мер недостаточно. Если мы хотим прорыва, нам необходимо дальше последовательно отстаивать свои интересы", - заключил он.