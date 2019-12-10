"Газпром нефть": усиление сокращения нефтедобычи ОПЕК+ удержит цену в $55-65 за баррель

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Усиление сокращения нефтедобычи в рамках ОПЕК+ в первом квартале 2020 года позитивно отразится на цене нефти, она будет находится в диапазоне $55-65 за баррель, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Сокращение позитивно, положительно влияет на цену. Как я и говорил, я думаю, что цена будет стабильно находиться в этом диапазоне - $55-65", - сказал он, отвечая на вопрос, как решение ОПЕК+ усилить сокращение добычи отразится на планах компании и на рынок в первом квартале.

По словам Дюкова, компания закладывает в свой бюджет на 2020 год цену нефти в $57 за баррель. "Газпром нефть" закладывает (в свою бюджет - прим. ТАСС) в соответствии с прогнозом МЭР цену меньше $60, в районе $57", - отметил он.

Он также поддержал решение исключить газовый конденсат из квоты России в рамках сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+. Влияние этого решения на добычу компания оценит позднее, при этом Дюков надеется, что оно позитивно отразится на добыче "Газпром нефти". "Для того, чтобы оценить исключение конденсата, нам нужно время, чтобы сделать соответствующие расчеты. Мы надеемся, что это скажется положительно на добыче нефти", - отметил глава компании.

Сокращение добычи

Страны ОПЕК+ на заседании 6 декабря договорились скорректировать условия сделки по сокращению добычи на первый квартал 2020 года. Теперь с 1 января они должны убрать с рынка 1,7 млн баррелей в сутки, то есть на 0,5 млн баррелей в сутки больше по сравнению с нынешней квотой. Цель изменений - не допустить дисбаланса рынка в условиях низкого спроса в зимний период.

Согласилась увеличить свой вклад в сокращение добычи и Россия, чья квота выросла почти на треть. Взамен Москва не будет учитывать добычу газового конденсата в договоренностях, что позволит ей решить наболевший вопрос с исполнением условий сделки.