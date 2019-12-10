Рекламный рынок России за девять месяцев вырос на 5%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей. Такая информация содержится в отчете Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России подвела итоги развития рекламного рынка России за первые три квартала 2019 года. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС превысил отметку в 340 млрд руб., что на 5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года", - говорится в отчете.

При этом объем рекламы на телевидении снизился на 7%, показатели варьируются в пределах 119-121 млрд рублей. Радио потеряло 5% (10,9-11,1 млрд рублей), газеты - 24% (4,1-4,2 млрд рублей). Зато объем рекламы в интернете возрос на 21%, составив порядка 169-171 млрд рублей за девять месяцев.