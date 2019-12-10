Первый зерновой терминал на российско-китайской границе вошел в ТОР "Забайкалье"

ЧИТА, 10 декабря. /ТАСС/. Компания "Забайкальский зерновой терминал" с проектом по строительству первого зернового железнодорожного терминала на крупнейшем российско-китайском погранпереходе в поселке Забайкальск стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалья". Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора.

"Корпорация развития Дальнего Востока заключила соглашение о реализации инвестиционного проекта с десятым резидентом ТОР "Забайкалье" компанией "Забайкальский зерновой терминал". Проект подразумевает строительство зернового железнодорожного терминала в поселке Забайкальск, благодаря которому годовой объем перевалки зерновых культур из российских вагонов в китайские достигнет 8 млн т", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, строительство терминала начнется в 2020 году. Терминал, как ожидается, позволит создать 207 рабочих мест и решить проблему экспорта сибирского зерна в Китай. Общий объем инвестиций по соглашению составляет около 8,9 млн рублей.

Проект строительства первого зернового железнодорожного терминала на российско-китайской границе в Забайкальске обсуждается с 2015 года. Ранее гендиректор компании "Забайкальский зерновой терминал" Карен Овсепян сообщал ТАСС, что создание терминала - первый этап большого проекта по экспорту сибирского зерна в Китай. Планировалось, что зерновой терминал будет обслуживать сибирские регионы, которые после его введения получат конкурентное преимущество перед ключевыми поставщиками зерна в Китай - компаниями Канады, Австралии и США.

Поселок Забайкальск объединяет железнодорожный и автомобильный международные пункты пропуска. Вместе они образуют крупнейший погранпереход, через который проходит свыше 60% российско-китайского товарооборота.

ТОР "Забайкалье"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 августа сообщил о подписании постановления о создании в Забайкальском крае ТОР, где планировалось реализовать 15 инвестиционных проектов. В октябре стало известно, что в территорию вошли восемь проектов с общим объемом инвестиций в 106 млрд рублей. В конце ноября губернатор Александр Осипов сообщил, что еще четыре проекта дополнительно войдут в ТОР "Забайкалье", объем заявленных инвестиций по ним составит 13 млрд рублей.

Кроме того, в регионе есть еще 12 проектов с объемом инвестиций в 566 млрд рублей, которые могли бы войти в ТОР "Забайкалье". Всего же территория опережающего развития, по мнению Осипова, способна охватить 41 проект с общим объемом инвестиций в 830 млрд рублей. Губернатор попросил Минвостокразвития РФ помочь региону с привлечением инвесторов в эти проекты.

В числе тех проектов, которые уже вошли в ТОР "Забайкалье", - освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения "Наседкино", строительство завода современного крупнопанельного домостроения, производство пищевой продукции. Осуществление заявленных проектов, по оценке властей, позволит создать более 9 тыс. рабочих мест.