"Газпром нефть" начала производить судовые масла в Сингапуре

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Компания Gazpromneft Marine Lubricants (выходит в структуру "Газпром нефти") начала выпуск судовых масел Gazpromneft Ocean в Сингапуре на заводе AP Oil. Локализация производства позволит сократить сроки поставки продукции в порт города до 2-х дней, а в порты Малайзии до 4-х дней, сообщает компания.

"Организация производства в Сингапуре позволит обеспечить растущий спрос на высокотехнологичные судовые масла и усилит позиции компании на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил управляющий директор Gazpromneft Marine Lubricants Роман Мирошниченко.

Рецептура судовых моторных масел Gazpromneft Ocean были разработаны с учетом требований MARPOL 2020 и одобрены основными производителями судового оборудования.

В настоящее время судовые масла "Газпром нефти" представлены в более чем 250 портах 24 стран мира. Стратегия "Газпром нефти" предусматривает дальнейшее расширение сбытовой сети и географии производства за рубежом.

"Ожидается, что благодаря этому объем реализации масел Gazpromneft Ocean вырастет до 100 тыс. тонн к 2030 году, доля компании на мировом рынке судовых смазочных материалов достигнет 4%", - отметили в компании.