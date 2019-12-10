На Орском вагонном заводе выплатили 15 млн рублей долгов по зарплате

ОРЕНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Орского вагонного завода, признанного банкротом, получили заработную плату, общая задолженность по которой превышала 15 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба правительства Оренбургской области.

"Задолженность по зарплате в октябре составляла 15,3 млн рублей. В настоящее время выплаты произведены практически полностью, задолженность снижена до 54 тыс. рублей и в ближайшее время будет погашена полностью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предприятие является одним из проблемных в регионе, его работа находится на контроле правительства области.

Имущество предприятия-банкрота в сентябре по результатам проведения конкурсных торгов перешло к "Новой вагоноремонтной компании". После оформления документов в ноябре часть денег от продажи активов перечислили для погашения долгов по зарплате, уточнили в пресс-службе правительства.