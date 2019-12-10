"Газпром" продолжит переговоры с Украиной в ближайшие дни

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "Газпром" в ближайшие дни планирует продолжить переговоры с Украиной по газовому вопросу, сообщил журналистам председатель правления российского холдинга Алексей Миллер по итогам контактов в рамках саммита глав государств в Париже.

"Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни", - сказал он.

Накануне президент РФ Владимир Путин по итогам саммита сообщил журналистам, что стоимость газа для промышленных потребителей на Украине может быть на 25% ниже, если Москва и Киев договорятся о "совместной честной работе".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже удалось разблокировать вопрос транзита российского газа. По словам украинского президента, далее этот вопрос будет обсуждаться на уровне советников.

Он также сообщил, что хотя годичный контракт на транзит природного газа между Украиной и РФ уже снят с повестки переговоров и хотя Киев настаивает на 10-летнем договоре, "решение будет где-то посередине". Зеленский подтвердил официальную позицию Киева, согласно которой Украина готова рассмотреть возможность взыскания с "Газпрома" долга, присужденного Стокгольмским арбитражем, не деньгами, а природным газом. Зеленский назвал это "компромиссной позицией" украинской стороны.

Газовые переговоры

Президент РФ ранее заявлял, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, однако Киев пока предлагает Москве экономически неприемлемые условия. При этом российский лидер выразил надежду, что решение по газовому вопросу будет найдено.

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Украина же считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в ноябре, что Украина будет закачивать в свои подземные хранилища транзитный газ из России, если с 1 января 2020 года он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта.