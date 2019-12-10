Молдавия продлит контракт с "Газпромом" после согласования поставок в обход Украины

КИШИНЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. "Молдовагаз" и "Газпром" продлят контракт на поставки газа в Молдавию до конца декабря. Как сообщила во вторник пресс-служба газораспределительного предприятия республики, сторонам осталось согласовать альтернативный маршрут поставок на случай прекращения транзита по трубопроводу по территории Украины.

"Соглашение о продлении срока действующего контракта на поставку газа между "Газпром" и "Молдовагаз" будет подписано до конца декабря после согласования оплаты услуг по реверсу газа по территории Украины на участке Орловка - Каушаны", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что в этом случае Молдавия будет импортировать газ через "Турецкий поток".

Как заявил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак, по итогам переговоров с премьер-министром Молдавии Ионом Кику была достигнута договоренность о продлении контракта на поставку газа и снижении его цены для республики с начала 2020 года до $173 за тысячу кубометров.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2019 году. В первом квартале этого года республика импортировала газпо цене $235 за 1 тыс. куб. м.