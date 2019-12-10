Госдума приняла закон об отмене "банковского роуминга"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемого банковского роуминга. Документ, разработанный правительством РФ, вносит поправки в закон "О банках и банковской деятельности".

Закон предусматривает, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации.

"Филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются составной частью единой организационной структуры банка, и переводы между счетами, открытыми в различных его территориальных подразделениях, являются в полном смысле обычными внутренними переводами, в связи с чем при осуществлении внутрибанковского перевода между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны", - считают в правительстве. В силу этого установление различных комиссий за такие переводы в зависимости от местонахождения получателя перевода (в пределах РФ) свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя, на устранения которой направлены изменения, предусмотренные законопроектом, говорится в пояснительной записке.

Учитывая наличие банков, в том числе с широкой филиальной сетью, действующие тарифы которых в настоящее время не соответствуют предлагаемым законопроектом принципам тарифообразования, документ предусматривает вступление в силу соответствующих изменений по истечении 180 дней со дня его официального опубликования для приведения банками своих тарифов в соответствие с устанавливаемыми требованиями на всей территории РФ.