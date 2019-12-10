МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и РФ ведут переговоры по унификации акцизной политики, при этом Минск требует, чтобы последующие за этим изменения не отразились негативно на внутреннем рынке. Об заявил во вторник глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович журналистам после совещания по вопросам повышения эффективности работы табачной отрасли.

"Сейчас ведутся переговоры по унификации акцизной политики и в рамках ЕАЭС, и в рамках наших взаимоотношений с Россией, - сказал Еромолович, слова которого приводит агентство БелТА. - Президентом четко обозначены условия дальнейшего движения по акцизам: это не должно негативно повлиять на состояние внутреннего рынка. Соответственно, не должно привести к резкому увеличению цен на внутреннем рынке для нашего населения".