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Минпромторг предлагает ввести утильсбор для электроники, аналогичный автоотрасли

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минпромторг предлагает ввести утилизационный сбор для производителей электроники, аналогичный сбору в автомобильной отрасли. Об этом сообщил замглавы министерства Олег Бочаров на конференции "Ведомостей" "Электроника в России: будущее отрасли".

"Если твой экран стоит в отечественном приборе - получаешь возмещение с этого [утилизационного] сбора, а если ты его просто так завозишь для того, чтобы демпфировать наш рынок - ничего не получится у тебя, будешь платить деньги наряду с таможенными пошлинами", - сказал он.

"Надо посмотреть, что мы не делаем, и вводить на все, что не хочет локализовываться, не будет локализовываться здесь, готово выламывать за любые цены наш собственный рынок, на это ввести утильсбор", - считает замминистра.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%, в 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.

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Россия
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