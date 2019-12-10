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Эксперт: изменения регуляторной системы должны создать для бизнеса стабильные условия

Реформа предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Итогом изменений в сфере контрольно-надзорной деятельности и работы "регуляторной гильотины" должны стать стабильные условия для ведения бизнеса, в которых предприниматели не будут опасаться неожиданных изменений регуляторных норм, сообщила во вторник генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство РФ разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".

"В части регуляторики: здесь тоже зафиксирован факт, что это не сокращение регуляторики, это актуализация правил, инструментов и "спящих" норм. "Гильотина" - [это] пересмотр и отмена советских устаревших норм, новые технологии и новые алгоритмы, которые уже дают потребность в абсолютно новых форматах, новых протоколах и новых стандартах. Здесь наша задача <...> - сформулировать вместе с бизнесом, чтобы были завизированы бизнесом эти правила. <...> Для предпринимателей это даст какой-то понятный горизонт стабильности, что мы на ближайшем горизонте не будем опять пересматривать эти правила и менять их в худшую сторону для бизнеса", - сказала она на ежегодной конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату", организованной АСИ.

Чупшева отметила, что эта работа также связана с повышением инвестиционной привлекательности страны и местом, которое занимает Россия в международном рейтинге Doing Business. "В рейтинге Doing Business появляются два новых показателя, но хочу отметить, что в нашем национальном рейтинге они уже сегодня есть - это закупки, доступ к закупкам, а также подготовка кадров. Мне кажется, это тоже может стать нашим конкурентным преимуществом в глобальном рейтинге, и мы готовы здесь сфокусироваться на тех точках роста, которые [являются] преимуществами нашей страны", - добавила гендиректор АСИ.

Ежегодная конференция "100 шагов к благоприятному инвестклимату" проходит в Москве 10 декабря. Она организована Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке информационного агентства России ТАСС.

Теги
РоссияЧупшева, Светлана Витальевна
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