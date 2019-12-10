Медведев: Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей

ГОРКИ, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев доволен, как идет импортозамещение в пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом он считает необходимым увеличить долю отечественного оборудования и технологий в других сферах, на что в 2019-2020 годах выделяется 1,3 трлн рублей.

"Наиболее успешно растет [по импортозамещению] пищевая, перерабатывающая промышленность, неплохо увеличились объемы нашей отечественной продукции в машиностроении, в радиоэлектронной промышленности, в лесной отрасли, стабильный рост также в химической промышленности", - сказал председатель правительства на заседании правительственной комиссии по импортозамещению. Глава кабинета министров уточнил, что в этих отраслях рост доли использования российского оборудования составил от 10% до 30%. По его словам, "в других сферах этот рост пониже, но тоже есть".

Медведев подчеркнул: "Необходимо, чтобы темпы развития были выше и в других сферах". Он напомнил, что в этом и следующем годах на выполнение данной задачи запланировано финансирование проектов по импортозамещению в размере около 1,3 трлн рублей. Медведев привел несколько примеров успешной работы по созданию новых материалов и продукции: ДНК-тесты, которые помогут вовремя выявить тяжелые заболевания, включая онкологические, современное реанимационное, неонатальное, анестезиологическое оборудование, системы бурения в нефтяных или газовых месторождениях, материалы, которые применяются в строительстве дорог, в автопроме, в нефтегазовом секторе". Премьер-министр также отметил, что построено несколько заводов, в частности, в Челябинске по производству высоковольтных электродвигателей, которые нужны нефтяной промышленности, судостроению, в энергетике и других отраслях.

"За почти пять лет мы целенаправленно придерживаемся курса на импортозамещение, он не только призван обеспечить безопасность страны, но и это ключевой инструмент развития производственной базы наиболее важных отраслей, в которых зависимость от импорта продукции, услуг, технологий весьма высока", - отметил председатель правительства. Он сказал, что в 2015-2018 годах на "импортозамещение в промышленности было направлено более 1,6 трлн рублей". "И мы продолжаем оказывать поддержку в замещении импорта по важнейшим направлениям", - заверил глава кабинета министров.