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Орешкин: совещание у Силуанова по плану приватизации госактивов состоится на этой неделе

В совещании также примут участие представители Минэнерго, Минсельхоза и Минтранса

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Межведомственное совещание по прогнозному плану приватизации госактивов на 2020-2022 годы у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова состоится на этой неделе, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"На этой неделе встречаемся на совещании у Силуанова", - сказал Орешкин.

В совещании примут участие Минэнерго, Минсельхоз и Минтранс.

Ранее Орешкин говорил, что решение по прогнозному плану приватизации госактивов на 2020-2022 годы будет принято после совещания Силуанова с отраслевыми ведомствами.

В ноябре Минфин и Минэкономразвития обсудили перечень дополнительных госактивов для продажи в 2020-2022 годах.

Пока программа приватизации предусматривает снижение доли государства в компаниях "Совкомфлот", "Русгидро", "Транснефть", "Ростелеком", "Россети" и Объединенная зерновая компания.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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