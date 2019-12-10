Туроператоры просят перенести введение электронной путевки из-за неготовности бизнеса

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Туроператоры России обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой перенести срок введения обязательного использования электронной путевки в связи с неподготовленностью бизнеса. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

Законопроект о внедрении информационной системы "Электронная путевка" предлагает запретить участникам туристического рынка реализацию турпродукта без формирования электронной путевки. Ранее Минэкономразвития России предлагало введение электронной путевки на выездном рынке с 2021 года, а на внутреннем с 2022 года

"По мнению экспертов тестирование разработанной системы только начинается и, в основном, крупными туроператорами, работающими в сфере выездного туризма. Таким образом, большинство туроператоров и турагентов к работе с электронной путевкой не готово, поэтому срок введения ее обязательности использования необходимо, как минимум, перенести", - отмечается в сообщении.

Законопроект предлагает обязательную реализацию турпродукта через систему "Электронная путевка" и туроператорами, и турагентами, а также административную ответственности за неисполнение. Однако для турагентов эта система даже не разрабатывалась, говорится в обращении, которое подписали президент РСТ, председатель комиссии РСПП по туриндустрии Сергей Шпилько, вице-президент РСТ, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, а также заместитель генерального директора "TUI Россия" Александр Сирченко.

Кроме того, предлагаемые изменения не разграничивают ответственность между туроператором и турагентом за нарушение запрета на реализацию туров без формирования электронной путевки. Система не предназначена для внесения сведений о приоритетном для государства внутреннем туризме, например, о санаторно-курортных путевках, экскурсионных туров, не предусматривает специфику школьного, активного, круизного и прочих видов туризма.

Авторы обращения считают, что в сфере въездного туризма использование электронной путевки нецелесообразно, потому что турпродукт в завершенном виде формируется и реализуется иностранным туроператором за рубежом. И его документооборот с российским принимающим партнером строится согласно принципам международного делового оборота в сфере туризма, который применение такой систему не предусматривает. Как отмечается в сообщении, электронная путевка не отражает реальные платежи и не предусматривает интеграции с платежными системами, поэтому не обеспечит прозрачность расчетов в отрасли. Квитанция этой системы не является бланком строгой отчетности, не имеет фискальных признаков, не заменяет кассовый чек при расчетах с населением.

В системе не предусмотрено заключение договора с туристом в электронной форме, то есть ее оформление не заменяет бумажной версии договора и, следовательно, не упрощает документооборот. В системе нет механизмов, позволяющих применять электронный документооборот и электронную цифровую подпись. Кроме того, нет детальной проработки регламентов выписки электронной путевки, прав аннуляции и внесения изменений, возможности приостановки выписки электронных путевок для туроператоров, исключенных из реестра и турагентов, лишенных допуска. По мнению авторов обращения, при разработке информационной системы не учтены требования закона о персональных данных.

Плата за пользование

В РСТ также отметили, что особое внимание требует вопрос введения платы за пользование электронной путевкой. Сумма может оказаться непосильной для участников рынка, особенно предприятий малого и среднего бизнеса, составляющих абсолютное большинство российского турбизнеса. При этом ни предложенный законопроект, ни действующий отраслевой закон не определяют собственно функционал такого инструмента государственного регулирования, как электронная путевка.

Авторы обращения считают, что проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ" должен быть направлен на доработку, а представители турбизнеса, со своей стороны, готовы участвовать в тестировании системы "Электронная путевка" и общественной экспертизе ее нормативно-правового обеспечения, говорится в письме.

О законодательной инициативе

7 ноября в Госдуму внесли законопроекты, обязывающие туроператоров размещать сведения о путевках в единую информационную базу. Согласно документу, система "Электронная путевка" призванна защитить потребителей от недобросовестных компаний и гарантировать выполнение туроператорами обязательств перед своими клиентами. Система должна заработать с 1 апреля 2020 года. 15 ноября компания "Национальные туристические технологии" - оператор Единой информационной системы электронных путевок, объявила о подготовке к ее запуску в тестовом режиме.