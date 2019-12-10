Песков: проблема с продлением договора о транзите газа через Украину не урегулирована

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. России и Украине пока не удалось выйти на решение проблемы продления договора о транзите газа и урегулирования претензий в Стокгольмском арбитраже, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Газовая тема действительно была в повестке дня переговоров на высшем уровне - переговоров [президента РФ Владимира] Путина и [президента Украины Владимира] Зеленского [9 декабря в Париже], на встрече присутствовали [глава "Газпрома" Алексей] Миллер и его коллега с украинской стороны, действительно были озвучены подходы сторон", - сообщил представитель Кремля. По его словам, "пока не удалось выйти на окончательные договоренности". При этом представитель Кремля отметил, что "позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны, они последовательные - что касается позиции российской стороны".

Песков напомнил, что "условлено, что руководители газовых компаний и также профильные министры продолжат свое общение". "Непродолжительное общение уже на экспертном уровне имело место даже уже вчера поздно вечером", - отметил он. "Вместе с тем, пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее во вторник Миллер сообщил журналистам, что "Газпром" в ближайшие дни планирует продолжить переговоры с Украиной по газовому вопросу. Путин по итогам саммита в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) сообщил журналистам, что стоимость газа для промышленных потребителей на Украине может быть на 25% ниже, если Москва и Киев договорятся о "совместной честной работе". Зеленский сказал, что на двусторонней встрече с Путиным в Париже удалось разблокировать вопрос транзита российского газа. По словам украинского президента, далее этот вопрос будет обсуждаться на уровне советников.

Он также сообщил, что хотя годичный контракт на транзит природного газа между Украиной и РФ уже снят с повестки переговоров и хотя Киев настаивает на 10-летнем договоре, решение будет где-то посередине. Зеленский подтвердил официальную позицию Киева, согласно которой Украина готова рассмотреть возможность взыскания с "Газпрома" долга, присужденного Стокгольмским арбитражем, не деньгами, а природным газом. Зеленский назвал это "компромиссной позицией" украинской стороны.

Газовые переговоры

Президент РФ ранее заявлял, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, однако Киев пока предлагает Москве экономически неприемлемые условия. При этом российский лидер выразил надежду, что решение по газовому вопросу будет найдено.

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Украина же считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в ноябре, что Украина будет закачивать в свои подземные хранилища транзитный газ из России, если с 1 января 2020 года он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта.

Ранее "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома". В начале ноября исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко уточнил, что в новых исковых требованиях против "Газпрома" "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму $12,248 млрд.