Общественная палата попросит Минтруд проработать вопрос об освобождении малоимущих от НДФЛ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин заявил, что палата планирует до конца текущего года обратиться в Министерство труда РФ с предложением проработать инициативу об освобождении малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

"В части социального неравенства россиян больше всего беспокоит разница в доходах и имущественное расслоение. Это показывают последние соцопросы. Мы предлагаем ввести безналоговый минимум, то есть не брать подоходный налог с зарплат ниже МРОТ в данном регионе", - сказал Семин ТАСС во вторник в ходе международной конференции в ОП РФ по вопросам неравенства. Он добавил, что палата "обратится до конца года в Минтруд с просьбой проработать это предложение".

Семин напомнил, что подобную инициативу ранее озвучивал глава ВТБ Андрей Костин. "Мое предложение в той же самой логике. Нам пора думать о более справедливой налоговой системе, снижающей неравенство не в ущерб экономическому росту", - отметил Семин.

По его словам, помимо устранения социальной несправедливости, эта инициатива также позволит немного повысить доходы малообеспеченных граждан. "Нужно понимать, что эти высвобожденные деньги точно окажутся в экономике, потому что люди потратят их на покупку продуктов, одежды, бытовой техники. Запрос на справедливость относится и к налоговой системе", - добавил член ОП.

Об инициативе

В начале сентября на Московском финансовом форуме глава ВТБ Андрей Костин предложил установить необлагаемый минимум дохода физических лиц и тем самым поддержать людей с низкими доходами. Банкир отметил, что такая мера позволит малоимущим гражданам получить дополнительные деньги, а также будет способствовать росту внутреннего спроса. 20 ноября Костин заявил ТАСС, что видит рост поддержки этой идеи среди членов правительства и в администрации президента РФ.

Комментируя эту идею, председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил ТАСС, что тема возможного освобождения малоимущих от НДФЛ "очень чувствительная". По его словам, "вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы", он также обратил внимание на необходимость определения критериев, "кого надо относить к малоимущим". Премьер подчеркнул, что "это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными".

При этом Медведев признал, что "такая идея действительно прорабатывалась, и, в принципе, она остается". Но над ней "надо еще подумать", резюмировал премьер-министр.