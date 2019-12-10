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Сбербанк намерен в I квартале 2020 года подключиться к Системе быстрых платежей

Глава банка Герман Греф уточнил, что тестовое подключение пройдет в январе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сбербанк рассчитывает в первом квартале 2020 года подключиться к системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Тестовое подключение пройдет в январе, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

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"Тестировать подключение будем уже в середине января. Возможно, в конце первого квартала, ближе к концу марта, какое-то количество сервисов, какое-то количество операций уже подключим", - сказал он. При этом Греф подчеркнул, что точно говорить о сроках пока рано, поскольку "могут начаться сложности".

Сбербанк остается единственным системно значимым банком, который не успел подключиться к СБП в установленный ЦБ срок - до 1 октября 2019 года.

Ранее Греф сообщал, что банк сможет подключиться к Системе быстрых платежей не ранее середины января 2020 года. По его словам, разработка систем для подключения к СБП закончится в середине января 2020 года, тогда же начнется тестирование.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ продолжит штрафовать Сбербанк в соответствии с существующим законодательством, пока он не подключится к СБП.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаГреф, Герман Оскарович
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