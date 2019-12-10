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Минфин предлагает смягчить требования к проектам АПК в рамках закона о защите капвложений

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минфин России предлагает смягчить финансовые требования к проектам в рамках закона о защите капиталовложений (СЗПК), в частности предлагает снизить порог входа для АПК с 1,5 млрд рублей до 500 млн рублей. Об этом сообщил замминистра финансов Андрей Иванов, выступая в Госдуме на первом чтении законопроекта.

"В соответствии с теми поручениями, которые нам были даны на парламентских слушаниях, предлагается снизить требования к объему собственных инвестиций и общему бюджету проекта для целей заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в сфере агропромышленного комплекса. Мы предлагаем снизить до 500 млн рублей с 1,5 млрд рублей пороговый вход. И бюджет проекта с 5 млрд рублей до 2 млрд рублей", - сказал он.

Также, по словам Иванова, Минфин ко второму чтению законопроекта уточнит порядок рассмотрения споров между государством и бизнесом по заключенным соглашениям. "Для того, чтобы у инвестора было больше возможности определиться с третейским судом и выбрать международные третейские суды для рассмотрения споров", - пояснил он.

Что такое СЗПК

Как сообщалось ранее, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, а инвесторы смогут заключить соглашение до 2030 года.

Законопроект направлен на создание условий, которые помогут привлечь в экономику РФ инвестиционные проекты на сумму не менее 30 трлн рублей. По словам замминистра финансов РФ Андрея Иванова, ежегодно будет заключаться 100-150 соглашений на сумму 7-10 трлн рублей.

Законопроект состоит из общего и индивидуального инвестиционного режима. Общий режим предполагает заключение соглашения с РФ, регионами и, в отдельных случаях, с организациями с госучастием, на срок 6,15 или 20 лет. Соглашение позволяет зафиксировать на выбранный срок неизменность условий ведения бизнеса, в первую очередь регуляторных и налоговых. В случае нарушения договоренностей, государство обязуется возместить инвестору ущерб.

Возможность заключения соглашений в общем режиме открыта для инвесторов, вкладывающих в социальные проекты от 250 млн рублей, в проекты в сфере сельского хозяйства, цифровой экономики, промышленности - от 1,5 млрд рублей, в другие отрасли - от 5 млрд рублей.

В случае, если инвестор вкладывает в проект 10 млрд рублей и более, к базовым опциям добавляется возможность стабилизировать сроком до трех лет вывозные таможенные пошлины и ряд неналоговых платежей, включая экологический сбор.

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