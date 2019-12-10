Рыбная компания "Меридиан" в Москве получила статус промышленного комплекса

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президиум правительства Москвы во вторник принял распоряжение о присвоении статуса промышленного комплекса предприятию "Меридиан", которое занимается производством и продажей рыбной продукции. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Статус промышленного комплекса присвоен ОАО производственно-коммерческое предприятие "Меридиан", основанному в 1978 году Более 40 лет компания "Меридиан" производит и реализует широкий ассортимент продукции из рыбы и морепродуктов. За последние пять лет инвестиции в развитие предприятия составили 23,8 млн рублей в расчете на 1 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предприятие расположено в Москве на улице Ижорская, на нем работают более 1,2 тыс. человек. Таким образом, вместе с "Меридианом" в Москве работает более 50 промышленных комплексов и 36 технопарков, в которых трудятся более 100 тыс. человек.

Статус промышленного комплекса позволяет снизить налог на прибыль в бюджет Москвы с 17% до 12,5%. Также вдвое снижена ставка налога на имущество - текущая ставка 2,2% от балансовой стоимости имущества или 1,5% от кадастровой стоимости. Земельный налог снижен на 80% и составляет 20% от суммы начисленного налога. Ставка арендной платы за землю составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка вместо обычных 1,5%.