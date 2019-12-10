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Bidgely представила обновленную AI-платформу для управления энергопотреблением

Благодаря внедрению платформы клиент Bidgely компания Rocky Mountain Power сэкономила 41 ГВт электроэнергии

ТАСС, 10 декабря. Калифорнийская компания Bidgely представила новую версию платформы UtilityAI, обеспечивающую персонализированный подход к управлению энергоснабжением для потребителей коммунальных услуг и более эффективную работу предприятий, сообщил ресурс PRNewswire.

"2019 год стал переломным для UtilityAI - беспрецедентный уровень персонализации нашей платформы был достигнут благодаря обработке фактических данных об энергопотреблении более 15 млн домохозяйств в 15 странах", - отметил генеральный директор Bidgely Абхай Гупта

UtilityAI - единственная на сегодняшний день отраслевая платформа, которая использует алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для адаптации решений на уровне индивидуального пользователя. Решение Bidgely учитывает реальные привычки клиентов, связанные с их энергопотреблением, причем алгоритмы, анализирующие тенденции в поведении потребителей непрерывно совершенствуются за счет добавления новых данных.

Благодаря внедрению платформы клиент Bidgely в Северной Америке компания Rocky Mountain Power смогла сэкономить 41 ГВт электроэнергии, снизив затраты на 25%. Аналогичные результаты получила компания VSE в Европе, которая также отметила рост вовлеченности и лояльности клиентов за счет персонализированного подхода.

В 2019 году Bidgely была признана одним из лидеров в области искусственного интеллекта компанией Navigant Research, которая отметила достижения Bidgely в сфере внедрения решений на базе AI/ML для нужд энергетики.

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