Bidgely представила обновленную AI-платформу для управления энергопотреблением

ТАСС, 10 декабря. Калифорнийская компания Bidgely представила новую версию платформы UtilityAI, обеспечивающую персонализированный подход к управлению энергоснабжением для потребителей коммунальных услуг и более эффективную работу предприятий, сообщил ресурс PRNewswire.

"2019 год стал переломным для UtilityAI - беспрецедентный уровень персонализации нашей платформы был достигнут благодаря обработке фактических данных об энергопотреблении более 15 млн домохозяйств в 15 странах", - отметил генеральный директор Bidgely Абхай Гупта

UtilityAI - единственная на сегодняшний день отраслевая платформа, которая использует алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для адаптации решений на уровне индивидуального пользователя. Решение Bidgely учитывает реальные привычки клиентов, связанные с их энергопотреблением, причем алгоритмы, анализирующие тенденции в поведении потребителей непрерывно совершенствуются за счет добавления новых данных.

Благодаря внедрению платформы клиент Bidgely в Северной Америке компания Rocky Mountain Power смогла сэкономить 41 ГВт электроэнергии, снизив затраты на 25%. Аналогичные результаты получила компания VSE в Европе, которая также отметила рост вовлеченности и лояльности клиентов за счет персонализированного подхода.

В 2019 году Bidgely была признана одним из лидеров в области искусственного интеллекта компанией Navigant Research, которая отметила достижения Bidgely в сфере внедрения решений на базе AI/ML для нужд энергетики.