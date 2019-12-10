Минэнерго ожидает роста закупок электрокомпонентов компаниями ТЭК до 1 трлн рублей в год

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минэнерго России прогнозирует через 20 лет рост закупок предприятиями ТЭК электронных компонентов, в том числе за счет проведения цифровизации, в 4-5 раз - до 1 трлн рублей в год. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин в ходе выступления на конференции "Электроника в России: будущее отрасли", организованной газетой "Ведомости".

"Топливно-энергетический комплекс - 180 млрд рублей в этом году. Цифра, которая, по нашим общим прикидкам, была потрачена на электронную компонентную базу", - сказал Сорокин.

Он уточнил, что через 20 лет закупки электрокомпонентов могут вырасти до пяти раз. "Тренд, который может вырасти в 4-5 раз на горизонте 20 лет, до более 1 трлн рублей, по достаточно скромным подсчетам", - уточнил замминистра.

"Нефтегаз и электроэнергетика проходят этап цифровизации - мы внедряем "цифровые двойники", умные датчики, системы учета. Все это требует оцифровки всех процессов. У нас принято говорить очень много про банки, искусственный интеллект в банках и вообще цифровизацию, но для того, чтобы оцифровать одно современное месторождение и сделать его "цифровой двойник", сделать 3D и гидромеханическую модели, объем информации с одного крупного месторождения будет превышать объем информации, которая "генерится" в любом банке за год. И задача стоит ничуть не менее вызывающая, требующая очень большого количества датчиков, систем сбора, передачи и анализа этой информации", - пояснил Сорокин.

По оценкам Минэнерго, российские нефтегазовые и электроэнергетические компании направляют на капитальные инвестиции около 1,5 трлн рублей ежегодно.

"Нефтегаз тратит 1,5 трлн рублей на капитальные затраты в год. Из них достаточно тяжело вычленить то, что [идет] на электронную компонентную базу. Обычно мы не закупаем это отдельно - это идет в составе комплекса оборудования, - отметил замминистра. - Примерно половина трат идет на АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом - прим. ТАСС.)", - добавил Сорокин.