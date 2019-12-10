"Правительственный час" с Орешкиным может состояться в Госдуме 4 марта

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "Правительственный час" с министром экономического развития Максимом Орешкиным может состояться в Госдуме 4 марта 2020 года. Это следует из плана проведения "правительственных часов" на предстоящую весеннюю сессию, опубликованного во вторник в думской электронной базе.

Соответствующий проект постановления "О плане проведения правительственных часов на весеннюю сессию Госдумы 2020 года" одобрен комитетом Госдумы по контролю и регламенту и согласован в установленном порядке с полномочным представителем правительства в Госдуме. Планируется, что проект постановления будет рассмотрен Госдумой на заседании 12 декабря.

Тема выступления Орешкина обозначена как "Национальные цели развития - экономический рост". Ответственным за подготовку правчаса является профильный комитет - по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Предыдущий "правительственный час" с участием Орешкина 6 марта 2019 года был прерван председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Орешкин выступал с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако вопросы депутатов касались в том числе реализации нацпроектов, а также темпов роста экономики и среднесрочных прогнозов по экономическому развитию. После того, как министр не смог точно ответить на вопрос о средствах, выделяемых на реализацию нацпроектов и госпрограмм в 2019 году, началась дискуссия, в результате которой возникло предложение перенести "правительственный час".