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Чистый отток капитала из России в январе - ноябре снизился на 37,6%

По данным ЦБ, он составил $33,7 млрд

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за 11 месяцев 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, уменьшился на 37,59% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до $33,7 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По итогам января - ноября 2018 года этот показатель равнялся $54 млрд.

Банк России отметил, что на динамику показателя повлияли "сокращение иностранных обязательств банков и рост внешних требований прочих секторов, которые частично были скомпенсированы привлечением в небанковский сектор средств нерезидентов".

В 2018 году вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $63,3 млрд против $25,1 млрд в 2017 года.

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