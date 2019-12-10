Гибридные беспилотные автомобили появятся на дорогах России через один-два года

ПОЛИГОН НАМИ /Московская область/, 10 декабря. /ТАСС/. Гибридные беспилотные автомобили российской разработки появятся на дорогах страны уже через один-два года. Такое мнение во вторник выразил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Гибридные модели беспилотников, которые способны самостоятельно экономить топливо и решать отдельные задачи на трассах, мы, скорее всего, увидим уже в следующем году или через год", - сказал Песков журналистам во время посещения технологического конкурса Up Great "Зимний город" на полигоне НАМИ в окрестностях Дмитрова.

При этом он отметил, что полностью автономные беспилотные транспортные средства не появятся на российских дорогах еще около 10 лет. "Пока не решены все вопросы, связанные с безопасностью, пока мы не будем абсолютно уверены в том, что беспилотники останутся под контролем государства, мы не выпустим их на улицы в массовом количестве. Представьте себе 100 тыс. таких машин на улицах мегаполиса, которые из-за программного сбоя вдруг поехали в одном направлении", - сказал Песков.

По его словам, развитие отрасли беспилотного транспорта в начале XXI века не уступает по значению разработкам первых самолетов или атомного ледокольного флота в прошлом столетии. "Мы в этой отрасли абсолютно конкурентоспособны, нам не стыдно, хотя мы вступили в эту гонку с сильным опозданием. Сейчас мы не можем бороться с США и Китаем, но в остальном можем соревноваться за место на пьедестале", - добавил спецпредставитель президента.

Говоря о перспективах команд-участниц соревнований, он предположил, что все они в ближайшем будущем станут развивать собственный бизнес либо будут приобретены крупными российскими или иностранными компаниями. "Судьба всех этих команд сложится блестяще независимо от того, выиграют они или нет. Некоторые из них уже получили предложения на глобальном рынке - одна команда со следующего года начинает тестирование своих технологий в Японии", - резюмировал Песков.

О соревнованиях и конкурсе

В финале конкурса Up Great "Зимний город" принимает участие пять команд - "Зимний город МАДИ", BaseTracK (обе - Москва), "НГТУ" (Нижний Новгород), StarLine (Санкт-Петербург) и "Авто-РТК" (Таганрог). На полигоне с имитацией реальной городской среды беспилотные транспортные средства преодолевают регулируемые и нерегулируемые перекрестки, распознают сигналы светофора, проезжают через железнодорожный переезд и тоннель.

Полигон, на котором проводятся заезды, состоит из "городского" и "загородного" участков. На первом представлена вся инфраструктура, которая встречается на улицах реального города: регулируемые и нерегулируемые перекрестки и пешеходные переходы, светофоры и здания. По дорогам передвигаются машины-имитаторы, а пешеходов изображают манекены, которые приводятся в движение специальными комплексами. "Загородный" участок включает в себя грунтовую дорогу и прямые участки, имитирующие трассу. По всему маршруту организован барьер безопасности из бетонных блоков.

Каждый беспилотный автомобиль оснащен энергонезависимым трекером, который в режиме реального времени передает информацию о скорости и местоположении транспортного средства. Информация выводится на экран в гостевом шатре, а линейные судьи следят за тем, чтобы автомобили не нарушали правила дорожного движения. Побеждает та команда, чья разработка пройдет маршрут быстрее всех и заработает наименьшее количество штрафных минут. Призовой фонд "Зимнего города" составляет 175 млн рублей.

Технологические конкурсы Up Great инициированы Российской венчурной компанией, фондом "Сколково" и Агентством стратегических инициатив для российских инновационных компаний в рамках реализации Национальной технологической инициативы. Участникам предлагается найти решения сложнейших технологических задач, которые еще не имеют ответа. Конкурсы разработаны в соответствии с лучшими практиками мировых технологических соревнований - XPrize, Darpa Grand Challenge и др.

В новость были внесены изменения (18:27 время мск) — добавлены подробности по тексту.