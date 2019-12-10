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ОП предложит Минфину инвестировать средства ФНБ в рабочие места и доступную ипотеку

Общественная палата планирует обратиться в ведомство до конца 2019 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Общественная палата до конца этого года планирует обратиться в Минфин РФ с просьбой доработать концепцию инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), вложив их в создание новых рабочих мест и доступную ипотеку для молодежи. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин.

"Сегодня ведется дискуссия куда вложить деньги ФНБ. Общественная палата до конца года обратится в Минфин с просьбой доработать концепцию [об инвестировании средств ФНБ]", - сказал Семин ТАСС в кулуарах международной конференции в ОП РФ по вопросам неравенства во вторник.

По его словам, в первую очередь нашей стране нужны новые высокопроизводительные рабочие места. "Средства ФНБ могли бы быть инвестированы в доступные кредиты для тех предприятий, которые готовы создавать новые рабочие места с высокой производительностью труда. Такие деньги можно было бы инвестировать в реальные несырьевой сектор на принципах классического проектного финансирования без залога. Это позволило бы запустить сотни новых промышленных проектов с высокой производительностью труда", - отметил Семин.

Член ОП подчеркнул, что также палата предлагает направить средства ФНБ на компенсацию ставки по ипотеке для молодежи и многодетных семей. "Эти средства гарантированно окупятся, поскольку на каждый рубль, вложенный в стройку, приходится пять рублей инвестиций смежных отраслей. Эта мера также поможет реализовать нацпроект "Жилье", - заключил Семин.

В конце ноября Минфин направил в правительство концепцию инвестирования средств ФНБ. Стратегия предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.

По прогнозам Минфина, к концу 2020 года объем ФНБ достигнет 8,5% ВВП.

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