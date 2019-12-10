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Систему налогового мониторинга "Аэрофлота" признали лучшей инновацией в сфере IT

Цифровая платформа позволяет контролировать качество подготовки налоговых деклараций, отслеживать результаты контрольных процедур, получать сведения о начислениях в бюджеты всех уровней

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Система для проведения налогового мониторинга, разработанная компанией "Аэрофлот", признана лучшей инновацией в сфере IT-технологий по итогам ежегодной международной премии "Время инноваций - 2019". Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Престижной наградой отмечен проект "Витрина данных для целей налогового мониторинга", реализованный авиакомпанией и признанный организационно-управленческой инновацией года", - сказал собеседник агентства, пояснив, что внедренная система стала лауреатом в номинации "IT и цифровые технологии".

Система была запущена в 2018 году для размещения положенной по закону отчетности, контролируемой налоговыми органами. "Проект реализован в сотрудничестве с Федеральной налоговой службой, специалисты которой получили онлайн-доступ к детальным расшифровкам налоговой и бухгалтерской отчетности, вплоть до первичного документа", - отметили в пресс-службе. Цифровая платформа также позволяет контролировать качество подготовки налоговых деклараций, отслеживать результаты контрольных процедур, получать сведения о начислениях в бюджеты всех уровней.

В компании подчеркивают, что помимо повышения качества информации, предоставляемой в ФНС России, внедрение "Витрины данных" укрепляет имидж самого "Аэрофлота" как надежного и ответственного налогоплательщика с прозрачными и открытыми бизнес-практиками. "Достигнут значительный эффект за счет сокращения издержек: только за 2018 год число запросов налоговых органов снизилось на 33%, количество бумажных документов уменьшилось в четыре раза, а сроки подготовки годовой налоговой отчетности сокращены на два месяца", - заметили в пресс-службе.

Данный проект уже получал награды. В частности, речь идет о совместной премии РСПП и компании PwC за налоговый проект года, а также премии профессионального сообщества IТ-директоров России Global CIO. В этой связи в пресс-службе также напомнили, что "Аэрофлот" занял четвертое место в рейтинге Bain & Company по цифровизации среди авиакомпаний мира.

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Россия
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