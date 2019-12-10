Мост через Лену в Якутии будет платным для всех типов транспортных средств

ЯКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Проезд по автомобильному мосту через реку Лена в Якутии согласно условиям опубликованного концессионного соглашения на сайте госзакупок будет платным для всех типов транспортных средств, планируется предоставить льготу легковым автомобилям, сообщили ТАСС в правительстве Якутии во вторник.

"Требования к максимальному размеру и порядку взимания платы за проезд учтены в проекте концессионного соглашения в соответствии с требованиями российского законодательства. В приложении к концессионному соглашению прописан пункт о праве Концедента принять решение о предоставлении права льготного проезда транспортных средств отдельным категориям пользователей. Мы планируем воспользоваться этим правом, и поэтому финмодель предусматривает взимание платы только за грузовые автомобили", - сообщили ТАСС в правительстве Якутии.

Согласно опубликованным документам закупки, условиями соглашения устанавливается максимальный размер платы за проезд для разных типов ТС. Так, размер платы составит от 12 рублей за 1 км за мотоцикл или легковое авто, до 38,5 рубля за автобус или грузовик по дорогам регионального и межмуниципального значения. По самому мосту цена не должна превышать 84 рубля за километр за мотоцикл или легковой автомобиль и 269 рублей - за междугородние автобусы и грузовики, имеющие 3 и более оси. В документе отмечается, что расчет приведен в ценах 2015 года и носит рекомендательный характер.

Протяженность самого мостового перехода составит 3,12 км, подъездных подходов к нему - 10,9 км. Мост свяжет Якутск и федеральную трассу "Лена". Он будет начинаться от села Старая Табага (администрация Якутска) и заканчиваться селом Хаптагай (Мегино-Кангаласский район). По условиям концессии, проектирование и госэкспертиза должны завершиться к середине 2021 года. Строительство моста должно начаться в четвертом квартале 2021 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что проезд по мосту будет платным только для грузовых автомобилей. Торги на выбор концессионера по проекту строительства автомобильного моста через Лену объявлены 2 декабря. Срок окончания приема заявок - 17 января 2020 года. На конкурс уже подана одна заявка - ООО "Восьмая концессионная компания" (входит в Инвестиционно-строительную группу "ВИС").

В паспорте объекта на строительство моста через Лену сообщалось, что капитальные расходы рассчитываются в размере 77,9 млрд рублей, прочие расходы - около 5,5 млрд рублей. Капитальный грант, состоящий из средств федерального и регионального бюджетов, который выделят на строительство автомобильного моста, составит порядка 54,3 млрд рублей. Федеральное финансирование составит 75% или около 47,9 млрд рублей, средства из бюджета Якутии - 10% или 6,4 млрд рублей. Заемные средства и средства инвесторов в общем составят около 29,1 млрд рублей.

Транспортный узел

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения - "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн тонн в год. Проектирование моста должно занять 2020-2021 годы, строительство - 2021-2025 годы, эксплуатация - 2025-2044 годы.