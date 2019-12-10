Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите и поощрении инвестиций

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите и поощрении капиталовложений.

Законопроект предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный.

Общий инвестиционный режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС) на срок от шести до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий.

Проектный режим имеет порог доступа. Например, для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта общим бюджетом не менее 1 млрд рублей минимальный объем собственных инвестиций - 250 млн рублей. Для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики - от 1,5 млрд рублей (при общем бюджете не менее 7 млрд рублей). Для проектов в иных сферах экономики - минимум 5 млрд рублей (общий бюджет - от 25 млрд рублей).

При объеме собственных инвестиций от 10 млрд рублей (с общим бюджетом проекта от 50 млрд рублей) дополнительно могут быть гарантированы на выбор: особая формула расчета тарифа или вывозные таможенные пошлины на шесть-двадцать лет; квоты на различные ресурсы, ставки по обязательным платежам, за лесные ресурсы на три года. Все эти гарантии предлагается оформлять в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Инвесторы смогут заключить соглашения вплоть до 2030 года. При этом СЗПК нельзя будет заключать в таких сферах, как нефте- и газодобыча, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность.

Как подчеркнул замглавы Минфина Андрей Иванов, ко второму чтению законопроекта правительство подготовит все необходимые подзаконные акты и по этому вопросу уже созданы соответствующие рабочие группы. "Работа идет без выходных", - сообщил он.

Поддержать участвующие в инвестпроектах банки

Профильный комитет - по экономической политике и пять комитетов-соисполнителей подготовили положительные заключения на законопроект. "Комитет отмечает, что положения законопроекта в случае их успешной реализации существенно улучшат инвестиционный климат в РФ за счет обеспечения большей предсказуемости законодательства в инвестиционной сфере и значительного усиления правовой защищенности интересов частных инвесторов", - говорится в заключении комитета Госдумы по финансовому рынку.

В то же время комитет отмечает, что за рамками действия законопроекта оказывается "такой критически важный для инвестиционной сферы источник финансирования, как банковское кредитование. "Учитывая очевидную существенную зависимость успешной реализации инвестиционных проектов от банковского кредитования, было бы правильно предусмотреть в законопроекте конкретные меры государственной поддержки российских банков, участвующих в таких проектах. Прежде всего речь идет о субсидировании процентных ставок и предоставлении банкам из бюджетных источников адекватного по срокам фондирования средств", - говорится в тексте заключения.

Нормы прямого действия

"Основная цель законопроектов - создать благоприятные условия для инвестиций и стимулировать развитие российской экономики, - сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Учитывая важность темы, на обсуждение в первом чтении мы пригласили представителей бизнеса, непарламентских партий".

"Еще до рассмотрения пакета законопроектов о защите инвестиций в первом чтении мы обсудили его с представителями профессионального сообщества, экспертами. Поступившие предложения были отражены в постановлении, которое Госдума приняла одновременно с рассмотрением пакета. В этом документе отмечается, что ко второму чтению правительство должно предоставить информацию о подзаконных актах, необходимых для реализации законов после их принятия, и сведения об эффективности федеральных органов исполнительной власти по привлечению инвестиций", - сказал председатель Госдумы.

"Ко второму чтению законопроекты планируется дополнить нормами прямого действия, снизить требования к объему инвестиций по ряду отраслей экономики, уточнить понятийный аппарат и предусмотреть механизм привлечения малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Привлечь 20 трлн рублей инвестиций

Как подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, достижение главных макроэкономических целей по вхождению в пятерку крупнейших экономик мира с темпами роста экономики выше общемировых осуществимо при значительном увеличении объема инвестиций в основной капитал со стороны крупного бизнеса. "Промышленное сообщество ожидало этот документ, который, на мой взгляд, является одним из важнейших законопроектов последних лет. Несомненно, успешное привлечение средств частных инвесторов возможно только в том случае, если они будут в достаточной степени уверены в безопасности своих инвестиций. На решение этого вопроса и направлен, в первую очередь, проект закона", - отметил он.

По оценке Гутенева, ключевая идея документа заключается в гарантии неизменности госрегулирования в процессе реализации нового инвестпроекта на основе соглашения на срок до шести, до 15, до 20 лет в зависимости от объема своих вкладываемых средств. "При этом государство обязуется компенсировать инвестору убытки в случае необеспечения стабильности условий реализации проекта. По оценке Минфина, реализация статей закона позволит привлечь дополнительно свыше 20 трлн рублей инвестиций", - напомнил депутат. Вместе с тем Гутенев подчеркнул, что "надо понимать, что для обеспечения технологической независимости страны необходимы и дорогие наукоемкие проекты с мелкой серийностью, которые имеют небольшую окупаемость". "Для стимулирования инвестиций в них должны работать иные нормативно-правовые механизмы", - полагает он.

"Рост инвестиций - это глобальная задача, решение которой стоит в приоритете государственной политики по решению руководства страны, в том числе по указам президента страны", - отметил в своем выступлении глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев, подчеркнув, что вопрос регулирования инвестиционной деятельности в РФ "давно назрел". По его словам, законопроект является посылом потенциальным инвесторам по формированию стабильных и благоприятных условий инвестиционной деятельности на долгосрочной основе. "Проект призван обеспечить защиту капитальных вложений, стабильность условий инвестиционной деятельности", - считает Жигарев.