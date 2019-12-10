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Госдума приняла в I чтении бюджетные поправки в связи с проектом о защите капиталовложений

Законопроектом предусматривается возможность предоставления юрлицам субсидий на возмещение затрат

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, подготовленные в рамках разработки законопроекта "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации".

Законопроектом предусматривается возможность предоставления юрлицам субсидий на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными ими капитальными вложениями, в том числе затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проектов. Устанавливается возможность обременения созданных (модернизированных, реконструированных) объектов, в том числе путем закрепления обязанности получателя субсидии безвозмездно передать соответствующие объекты в государственную или муниципальную собственность.

Вводится требование о необходимости соблюдения получателем субсидии законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В соответствии с законопроектом "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации" возмещение затрат предусматривается в пределах поступивших от реализации инвестпроектов налоговых и иных обязательных платежей.

Кроме того, вводятся основания для учета результатов финансово-инвестиционного аудита при подготовке проектов законов о бюджете, внесении изменений в законы о бюджете и внесении изменений в сводную бюджетную роспись соответствующего бюджета. Непосредственное регулирование финансово-инвестиционного аудита предусматривается в рамках законопроекта "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ ".

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Россия
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