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В Крыму собрали рекордный урожай винограда

Объем собранного урожая составил 100 тыс. тонн

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Рекордный за последние пять лет урожай винограда, свыше 100 тыс. тонн, собрали в этом году в Крыму, это на 20% больше, чем в прошлом, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства региона.

"По информации территориального органа Федеральной службы госстатистики по Республике Крым и городу Севастополю, объем валового сбора винограда урожая-2019 составил 100,2 тыс. тонн, это рекордная цифра за последние пять лет, и мы гордимся показателями наших сельхозтоваропроизводителей", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина.

Сбор винограда завершился в этом году в середине ноября, но только сейчас стал известен объем собранного урожая, отмечается в сообщении. "По данным, предоставленным районами, в республике собрано более 74 тыс. тонн с площади 14,52 тыс. га. Но мы ожидали более точные итоги, которые стали известны при подсчете валового сбора винограда сезона-2019 Крымстатом. Валовый сбор увеличился на 20% в сравнении с показателями прошлого года. В 2018 году мы собрали 80,1 тыс. тонн винограда", - сказал Рюмшин.

Отмечается, что на урожайность повлияли благоприятные погодные условия, также помогла господдержка отрасли.

В августе 2019 года Рюмшин сообщал, что с 2014 года господдержка крымских виноградарских предприятий увеличилась в восемь раз. За пять лет виноградарские предприятия республики получили 1,2 млрд рублей субсидий, благодаря чему растут площади закладки молодых виноградников. Если в 2014 году было заложено 250 га, то уже в 2019 году планировалось 880 га. Всего за пять лет в Крыму заложено более 2,5 тыс. га молодых виноградников.

В советские годы в Крыму было более 100 тыс. га виноградников. За украинский период полуостров потерял две трети собственных виноградников.

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