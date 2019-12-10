Госдума одобрила во II чтении аннулирование лицензий организаторам незаконных лотерей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении инициированный правительством РФ законопроект, усиливающий санкции за нарушения законодательства о лотереях для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Проект документа устанавливает право Банка России аннулировать лицензию на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в случае привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг к административной ответственности за незаконные организацию или проведение азартных игр или за нарушение законодательства о лотереях в части проведения лотереи без решения правительства РФ о ее проведении.

Также законодательство об азартных играх предлагается дополнить нормами, предусматривающими проведение организаторами азартных игр отдельных видов таких игр исключительно в казино и залах игровых автоматов, расположенных в игорных зонах.

"Цель законопроекта - более эффективно противодействовать незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр под видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Поправки ко второму чтению

Во втором чтении законопроекта также было одобрено право ЦБ по исключению сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников в случае привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг или инвестиционного советника к административной ответственности за незаконные организацию или проведение азартных игр, за нарушение законодательства о лотереях в части проведения лотереи без решения правительства РФ о ее проведении.

Организатор азартных игр в букмекерской конторе будет обязан предоставлять копию банковской гарантии не позднее 10 календарных дней после ее получения либо переоформления или информацию о прекращении обязательства по банковской гарантии в уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и проведения азартных игр.

Законопроект предусматривает обязательное размещение в доступном для посетителя игорного заведения месте сведений о банковской гарантии исполнения обязательств перед участниками азартных игр и информации о перечне документов, необходимых для представления требований об уплате денежной суммы по такой гарантии.