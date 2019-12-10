Ульяновские власти сформируют в 2020 году три крупные корпорации

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Ульяновской области планируют создать в 2020 году три крупные корпорации для эффективного развития региона. Об этом сообщил во вторник на конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату" Агентства стратегических инициатив губернатор Сергей Морозов.

"Общее направление, по которому мы пойдем (в 2020 году - прим. ТАСС), - создание трех крупных корпораций с четкими ключевыми показателями эффективности. Это корпорация развития, корпорация развития промышленности, предпринимательства и сельских территорий и корпорация технологического превосходства", - привели слова губернатора в его пресс-службе.

В пресс-службе правительства региона ТАСС уточнили, что создание корпораций - это одно из направлений проектной работы в регионе. "Не предполагается увеличивать численность аппарата, корпорации будут работать по проектному принципу за счет перераспределения внутренних ресурсов. Дополнительных финансовых вложений для создания новых структур не предполагается. Мы говорим о реформе и об изменении подходов к организации деятельности существующих структур", - сказала собеседница агентства.

Морозов добавил, что в 2020 году в регионе запланирована профессиональная переподготовка проектных команд, занимающихся вопросами делового климата и привлечения инвестиций в муниципальных образованиях. "Новые задачи требуют и более высокого уровня профессионализма в управлении", - считает он.

Губернатор отметил, что в Ульяновской области началась большая административная реформа. "Мы оптимизируем работу региональных профильных министерств, трансформируем часть их работы под проектные принципы управления, которые уже доказали свою эффективность", - пояснил Морозов.