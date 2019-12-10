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Три фракции Госдумы поддержали законопроект о защите инвестиций

Против высказалась фракция КПРФ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Три фракции Госдумы - "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" - поддержали принятие законопроекта о защите и поощрении капиталовложений в первом чтении. Против высказалась фракция КПРФ.

"Единая Россия" безусловно будет концептуально поддерживать данный законопроект, голосовать за него. Без принятия такого инвестиционного кодекса нам трудно будет действительно кардинально увеличить инвестиции", - сказал первый вице-спикер Александр Жуков. По его словам, ко второму чтению над законопроектом нужно поработать с тем, чтобы предусмотренные инструменты способствовали привлечению инвестиций от малого и среднего бизнеса.

"Хуже не будет от этого закона, и фракция ЛДПР поддержит", - сказал первый зампредседателя комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов. При этом, по его словам, пакет мер должен быть "более широким". Он также указал на низкую степень уверенности бизнесменов в том, что они не лишатся своего дела спустя несколько лет после инвестирования.

Фракция "Справедливая Россия" поддержала законопроект, хотя выступление ее представителя Валерия Гартунга было в основном критическим. "Надо ситуацию в стране менять. У нас инвестиционный климат благоприятный, чтобы инвестиции шли в экономику страны? Неблагоприятный. Стало быть, это нужно делать. Концептуально мы приняли решение закон поддержать. Конечно, в таком виде этот закон принимать нельзя, но я сомневаюсь, что в правительстве что-то лучше напишут <…> Лучше вы не сделаете, а хуже можете. Специальные режимы нужно убирать, но надо давать гарантии защиты инвестиций - всех без исключения. Олигархи - они и так защитятся. А где малый и средний бизнес найдет защиту?", - отметил Гартунг.

"Закон об инвестициях действительно нужен. Фракция КПРФ считает, что защищать и поощрять капиталовложения, развивать инвестиционную деятельность необходимо. Но, тем не менее, этот законопроект фракция КПРФ поддерживать не станет", - заявила член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя. Она отметила, что уже сейчас законодательством предусмотрены существенные преференции для бизнеса в виде территорий опережающего развития и особых экономических зон.

"Нам нужно не тех крупных воротил бизнеса поддерживать, они и так в шоколаде, они и так прекрасно живут. Смотрите, у нас пороговое значение - 1 млрд [рублей] 1,5 млрд, 10 млрд. А когда 10 млрд - это вообще особые условия для них. Но они и так ведь хорошо живут. У нас все государственные корпорации хорошо живут. А им, значит, предусмотрены государственные субсидии. На каких условиях? Как они будут получать? Ну и, получается, что? Что опять мы этот закон принимаем исключительно в угоду крупному бизнесу. А у нас сегодня, кто двигатель экономики является? Про крупный бизнес и говорить нечего. Средний и мелкий бизнес. Сегодня он оказался выброшенным за борт", - отметила Ганзя.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичРоссияГартунг, Валерий КарловичКатасонов, Сергей МихайловичГанзя, Вера Анатольевна
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