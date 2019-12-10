Путин считает, что импортозамещение лекарств не должно вестись любой ценой

"Не думайте, что кто-то ориентируется на то, чтобы закрыть импорт только для того, чтобы дать кому-то здесь наживаться на этом, нет", - заявил глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Он признал, что проблема с импортозамещением в фармацевтической сфере "сложнее, чем она кажется на самом деле при первом рассмотрении". "Есть и те, кто лоббирует иностранные препараты и небескорыстно, с первого раза подчас трудно разобраться", - заметил Путин.

Президент обратил внимание на увеличение производства российских лекарств, отвечающих современным требованиям. "Но это совсем не значит, что мы отказываемся от тех лекарственных препаратов, которые сами не производим", - подчеркнул он.

Путин заверил, что проблема лекарственного обеспечения находится под постоянным контролем властей. "Это касается и текущей ситуации, и закупок, эта система постоянно совершенствуется, работа в основном ведется на региональном уровне, значительная часть работы - на федеральном, деньги регулярно и в полном объеме, своевременно выделяются", - констатировал глава государства. "По поводу лекарств иностранного производства - здесь дело не в том, что мы любой ценой хотим импортозаместить, мы должны понимать, что мы должны быть независимыми и какие-то элементарные вещи производить сами. И не только элементарные, а и серьезные лекарственные препараты", - убежден Путин. Он обратил внимание на развитие фармацевтической отрасли в РФ, для чего действует специальная госпрограмма. По оценке президента, "отрасль работает все лучше и лучше".

"Мы сюда приглашаем и международные крупные фармацевтические компании, которые открывают у нас все больше и больше производств, реально у нас территории работают и работают очень хорошо", - добавил президент. Он также напомнил о недавних решениях правительства, которые разблокировали поступление в РФ сильно действующих обезболивающих препаратов для детей, которые были ранее запрещены. "Будем это дальше делать, безусловно", - пообещал глава государства.