Володин поддержал снижение порога доступа инвесторов в проекте о защите инвестиций

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пороги доступа бизнеса в инвестиционные режимы, предусмотренные законопроектом о защите и поощрении капиталовложений, необходимо снизить. Такое мнение во вторник в ходе обсуждения пакета инвестиционных инициатив высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, реагируя на критику документа со стороны ряда политических сил.

В ходе обсуждения проекта представители партии "Яблоко" и Партии роста заявили о чрезмерно высоком пороге вхождения в инвестиционные режимы. По их мнению, подобные положения ущемляют интересы малого и среднего бизнеса. С похожими инициативами по снижению порога ранее выступали представители Минфина и Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Конечно, надо снизить будет этот входной билет и уменьшить ресурсы, которые подпадают под защиту и поддержку, - согласился Володин. - Это нам обеспечит дополнительные инвестиции".

Председатель нижней палаты напомнил об инициативе главы комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина по снижению в три раза порога для аграрных инвестпроектов (до 500 млн рублей). "И мы на этой пойдем. И по другим направлениям. В этом и есть суть рассмотрения законопроектов в Госдуме во втором чтении. Но брать это и перечеркивать неправильно было бы, тем более правительство этим занялось", - заключил Володин.

О законопроекте

Законопроект предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный.

Общий инвестиционный режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС) на срок от шести до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий.

Проектный режим имеет порог доступа. Например, для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта общим бюджетом не менее 1 млрд рублей минимальный объем собственных инвестиций - 250 млн рублей. Для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики - от 1,5 млрд рублей (при общем бюджете не менее 7 млрд рублей). Для проектов в иных сферах экономики - минимум 5 млрд рублей (общий бюджет - от 25 млрд рублей).