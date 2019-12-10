В Германии назвали санкции США против "Северного потока - 2" угрозой суверенитету ЕС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Восточный комитет немецкой экономики расценивает санкции Вашингтона против газопровода "Северный поток - 2" как атаку на суверенитет Евросоюза и неблагоприятный сигнал для достигнутых в Париже соглашений по разрешению кризиса на Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении комитета.

"Если дело дойдет до санкций, это станет прямой атакой на суверенитет Европейского союза и фатальным сигналом для парижских усилий по достижению мира", - заявил председатель комитета Оливер Хермес. "Попытка оказать влияние со стороны США стала бы не просто недружественным актом, она бы нанесла огромный урон трансатлантическим отношениям, выстроенным на взаимоуважении", - добавил он.

Хермес подчеркнул, что в правовых рамках ЕС выполнил все условия и обладает всеми необходимыми разрешениями для реализации проекта.

Проекты по СПГ в Герммании

Хермес заявил, что санкции Вашингтона против "Северного потока - 2" могут поставить под вопрос реализацию совместных с Берлином проектов по поставкам сжиженного природного газа (СПГ).

"Американцы хотят продавать в Европу СПГ, постройка соответствующих терминалов также запланирована в Германии. Если усилится давление, нацеленное на конкурентов на рынке, энтузиазм по поводу совместных с США проектов может пропасть", - отметил он.

В заявлении также подчеркивается, что санкции США против "Северного потока - 2" "вновь принимаются без консультаций и против озвученной воли важнейших европейских союзников". Такие действия вредят имиджу США в Европе, считают немецкие промышленники.