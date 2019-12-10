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Госдума ужесточает ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и камней

Согласно законопроекту, деятельность без постановки на специальный учет влечет штраф для индивидуальных предпринимателей в размере от 80 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 120 тыс. до 140 тыс. рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении ряд законопроектов, направленных на существенное повышение штрафов за нарушения в сфере добычи и оборота драгоценных металлов и камней, а также янтаря и нефрита.

Первый законопроект предусматривает дополнение новыми статьями Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Текстом предусматривается, что деятельность, связанная с операциями с драгоценными металлами или драгоценными камнями, без обязательной постановки на специальный учет влечет штраф для индивидуальных предпринимателей в размере от 80 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 120 тыс. до 140 тыс. рублей. Штраф за просрочку подачи заявления о постановке на учет для ИП предусмотрен в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 60 тыс. до 80 тыс. рублей.

Незаконная добыча гражданами драгоценных металлов или драгоценных камней будет наказываться штрафом "в размере от полуторакратного до двукратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения". Штраф для индивидуальных предпринимателей составит от трехкратного до четырехкратного размера стоимости незаконно добытых драгоценных металлов и камней, а для юридических лиц - от четырехкратного до пятикратного размера стоимости. Во всех случаях предусмотрена возможность конфискации орудия совершения правонарушения.

Сбыт незаконно добытых драгоценных металлов и камней в любом виде повлечет штраф для граждан в размере от однократного до полуторакратного размера стоимости добытого, для индивидуальных предпринимателей - от двукратного до трехкратного размера этой стоимости, а для юридических лиц - от трехкратного до четырехкратного. Предусматриваются также штрафы за перемещение и хранение незаконно добытых камней и металлов.

В отдельную статью вынесена очистка извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до значений, установленных законодательством или превышающих их (аффинаж), юридическими лицами, не включенными в утвержденный правительством перечень, индивидуальными предпринимателями или гражданами. Штраф для граждан составит от одной второй до полуторакратного размера стоимости добытого, для ИП - от двукратного до трехкратного размера стоимости, а для юридических лиц - от трехкратного до четырехкратного размера. Во всех случаях предусмотрена конфискация металлов и камней.

Незаконная добыча янтаря

Другим законопроектом поправки вносятся в Уголовный кодекс. Согласно тексту, за "совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома", лицам, уже ранее попадавшим под аналогичную статью КоАП, грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Если речь идет о крупной партии камней, стоимость которой превышает 2 млн 250 тыс. рублей, штраф может составить 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до четырех лет. Законопроектом предусмотрен штраф в размере 5 млн рублей в случае совершения указанного преступления группой лиц, максимальный срок лишения свободы увеличивается до шести лет.

Предлагается также дополнить статью УК о нарушении правил охраны и использования недр пунктом, согласно которому самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до двух лет, но в том случае, если подсудимый ранее уже привлекался к административной ответственности за незаконную добычу янтаря.

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