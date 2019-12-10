Новая структура воздушного движения над Москвой заработает с 3 декабря 2020 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новая структура воздушного пространства над Москвой, которая позволит значительно уменьшить задержки в движении самолетов, заработает с 3 декабря 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по транспорту.

"Один из самых важных и перспективных вопросов - утверждение новой структуры воздушного пространства московской воздушной зоны. Мы имеем на сегодняшний день модель, которая формировалась в 70-х годах прошлого века. С 2011 года мы ведем работу по созданию новой модели. Она завершена. Сегодня правкомиссия утвердила новую структуру воздушного пространства, которая позволит значительно уменьшить задержки в движении воздушных судов, существенным образом уменьшить расход топлива, повысить безопасность, на десятки процентов облегчить работу диспетчеров", - рассказал Акимов.

Он уточнил, что новую схему разработала Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД).

По словам Акимова, это позволит авиакомпаниям на 15% сократить время нахождения самолетов в московской воздушной зоне и на 14% - расход топлива. А время задержек при взлетах и посадках снизится на 70%.

"Самое главное, что эта схема согласована со всеми перевозчиками. Она начнет [работать] 3 декабря следующего года работать", - отметил вице-премьер.

Как пояснил официальный представитель Акимова, в новой структуре будут оптимизированы запретные зоны и зоны ограничения полетов, разработаны схемы маневрирования для основных аэропортов Московского диспетчерского центра (Домодедово, Шереметьево, Внуково, Остафьево, Раменское) и аэродромов Московской зоны ОрВД и ее смежных зон.

"Новая структура воздушного пространства московской зоны применяет современные методы и средства навигации при формировании маршрутов, бесконфликтность между схемами прибытия и схемами вылета основных аэродромов, независимые одновременные заходы на посадку на параллельные взлетно-посадочные полосы аэродромов Шереметьево и Домодедово, а также другие свойства", - сказал представитель вице-премьера.

Инвестпроекты аэропортов Дальнего Востока

На правкомиссии также были утверждены параметры реализации инвестиционных проектов по строительству аэропортовой инфраструктуры в Елизово и в Хабаровске.

"И также утвердили подходы Минтранса по реализации программы по приведению в нормативное состояние и строительству мостовых сооружений, путепроводов и искусственных сооружений", - сообщил Акимов.

Минтранс России также готов одобрить инвестиционные проекты по развитию аэропортов Хабаровска и Петропавловска-Камчатского, если инвесторы возьмут на себя обязательства по росту пассажиропотока к 2024 году, пояснил журналистам официальный представитель вице-премьера.

"Минтранс России считает возможным одобрить инвестпроект по строительству нового международного пассажирского терминала в аэропорту Хабаровска, предусмотрев обязательства инвестора по достижению заявленного уровня пассажиропотока в объеме не менее 525 тыс. пассажиров в 2024 году, - сказал он. - Минтранс России считает возможным одобрить инвестиционный проект по строительству нового пассажирского терминала и сопутствующей инфраструктуры в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского со следующими параметрами: объем инвестиций - 12,6 млрд рублей, в том числе НДС; пассажиропоток в объеме не менее 899 тыс. пассажиров в 2024 году".

Аэропорты Хабаровска и Петропавловска-Камчатского

На данный момент в аэропорту Хабаровска параллельно реализуются две программы развития аэропорта: реконструкция аэродрома и аэродромной инфраструктуры (бюджетные инвестиции составляют 8,4 млрд рублей) и строительство нового аэровокзального терминала. Строительство нового терминала также разделено на два этапа: первый этап - 2017-2019 годы, терминал для внутренних рейсов (4,2 млрд рублей), второй этап - 2018-2021 годы, международный терминал (3,6 млрд рублей).

"Действующий терминал международных воздушных линий с технологической точки зрения и в части комфортного уровня обслуживания пассажиров не соответствует современным требованиям, - подчеркнул представитель Акимова.- В представленной инвестиционной заявке рассматривается второй этап строительства нового международного пассажирского терминала общей площадью 19,3 тыс. кв. м. При проектировании общей терминальной зоны новый международный пассажирский терминал составляет единый технологический комплекс со строящимся терминалом внутренних линий".

Реализовывать проект будет специально созданное АО "Международный авиатерминал Хабаровск" за счет собственных и привлеченных средств.

Что касается аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово), то ввести новый международный терминал там планируется к 2022 году. В рамках проекта будет построен аэровокзальный комплекс площадью не менее 44 тыс. кв. м, включающий пассажирский терминал и 4-звездочную гостиницу на 120 номеров. Этот проект стоимостью 12,6 млрд рублей будет профинансирован холдингом "Аэропорты регионов" также за счет собственных и привлеченных средств, добавил представитель Акимова.